Covid, "siamo circondati": numeri allarmanti, Italia travolta da una nuova ondata?

17 ottobre 2021 a

a

a

"La pandemia non è finita", avverte Walter Ricciardi. Di conseguenza "il nostro stato di emergenza pian piano si può attenuare. Siamo però circondati da Paesi, sia europei, con dati all'Est drammatici, per non parlare del resto del mondo, Usa in primis, dove ci sono numeri raccapriccianti. E ne usciremo quando tutti nel mondo si vaccineranno".

Video su questo argomento Sapete perché in Africa si ammalano e muoiono meno persone che in Asia e in Europa? Covid, la svolta scientifica

In una intervista a La Repubblica il professore ordinario di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro alla Salute Roberto Speranza parla del rischio di vedere crescere i casi anche in Italia: "Presumibilmente anche da noi i casi risaliranno un po' perché c'è un bacino di suscettibilità importante", spiega, "parliamo di milioni di abitanti e abbiamo una variante contagiosa. Non sarà però un problema per il sistema sanitario affrontare l'eventuale aumento di richiesta di assistenza".

"Adoro gli imbecilli". Il no-vax lo insulta? Vittorio Feltri lo demolisce: basta una frase, tutto da godere | Guarda

Sicuramente, aggiunge Ricciardi, con il 90% di prime dosi somministrate si potrà attenuare lo stato di emergenza, "quella percentuale ci porrà in una condizione di maggiore serenità. Non è sufficiente a eradicare il coronavirus perché i bambini non sono ancora coinvolti nella campagna ma comunque darà un contributo straordinario alla sicurezza. Già adesso il problema sta diventando individuale e non collettivo, il sistema sanitario non è sotto pressione. Quindi il 90% va bene ma quando si potranno vaccinare anche i bambini dovremo mantenere la stessa copertura sul totale della popolazione".

"Il sangue diventa solido e muori, colpa di Papa Francesco": no-vax, l'ultima frontiera dell'orrore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.