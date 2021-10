Covid, "tamponi immersi nel vaccino Pfizer". Chi c'è dietro questa menzogna

24 ottobre 2021 a

Protestano, rumoreggiano e falsificano pure le prime pagine di Libero. È mutevole e variegato il pianeta dei No vax, leoni da tastiera e da piazza. E si vede proprio che non sanno come passare il tempo a parte darsi appuntamento per rendere il fine settimana degli italiani una gimcana tra cortei più o meno autorizzati e le rumoreggianti sfilate.

Cortei a parte adesso spuntano sulle chat e nelle piattaforme on line (l'altroieri su Telegram), le pagine "tarocche". Ad essere stata cambiata, nella parte del fondo di Vittorio Feltri, e diffusa allo scopo di esasperare gli animi è stata anche una presunta prima pagina del nostro giornale.

Nella falsa prima i "geniali" contestatori ipotizzano l'ultima trovata «del malefico governo Draghi» di «immergere random i tamponi nel vaccino Pfizer». Mai scritto.

