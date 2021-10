Meteo, Sicilia devastata dai nubifragi: ci sono dispersi. Entro mercoledì "piogge come 6 mesi"

25 ottobre 2021 a

Il maltempo causato dal ciclone mediterraneo continua ad abbattersi sulla Sicilia. Violenti temporali, avverte il sito 3bmeteo.it, stanno interessando la provincia di Catania. Un altro fronte temporalesco sta agendo tra l'Agrigentino e il Palermitano. Un nubifragio sta interessando la città di Gela e sul Palermitano si è abbattuto un vero e proprio fortunale con raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. Pesanti i disagi anche al traffico aereo: a Catania decine di voli sono stati cancellati o dirottati sullo scalo di Lamezia Terme, in Calabria. Cancellazioni e ritardi anche all'aeroporto di Palermo.

In particolare, domenica 24 ottobre in serata una pioggia torrenziale ha colpito Alcamo (Trapani), allagando strade, abitazioni, negozi e magazzini. Danneggiate alcune auto travolte dalla furia dell'acqua. Gravi disagi alla viabilità in città e nell'hinterland. Cinque turisti stranieri sono stati soccorsi dalla Protezione civile a Scordia. Il pulmino sul quale viaggiavano è stato investito dalla furia dell'acqua lungo la strada statale 385 che collega con Catania. I turisti hanno dovuto abbandonare il mezzo e sono stati portati in un'area sicura da alcuni volontari della Protezione civile.

I passeggeri di un bus di linea hanno invece trovato rifugio presso il vicino stabilimento Oranfrizer. Altri automobilisti sono stati soccorsi dopo essere stati bloccati nelle loro auto a causa dell'acqua che ha allagato le strade della zona. Si cerca una coppia di anziani la cui auto è stata travolta da un fiume di fango in contrada Ogliastro sulla strada provinciale 28 a qualche chilometro dal paese del Catanese. Nella zona sono caduti quasi 150 millimetri di pioggia, una quantità che solitamente si registra nell'arco di alcuni mesi.

Entro mercoledì, spiegano le previsioni meteo, sono possibili accumuli di pioggia come in 6 mesi. Una bomba d'acqua catastrofica. Per oggi, lunedì 25 ottobre, si conferma una fase di intenso maltempo con piogge torrenziali tra Sicilia, Calabria e bassa Basilicata. Tra domani e mercoledì, 26 e 27 ottobre la stessa perturbazione propagherà i suoi effetti in termini di precipitazioni anche verso le regioni del Centro e, temporaneamente, verso l’estremo Nord-Est. La tendenza in tal senso resta ancora incerta, data l’elevata dinamicità del vortice in formazione. Tempo stabile, invece, nel resto del Nord.

