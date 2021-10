Bancomat, la truffa al prelievo: "Chi l'ha visto?" lancia l'allarme, come riconoscere i soldi falsi

26 ottobre 2021 a

Si tratta dell'ultima frontiera della truffa, soprattutto a danno delle persone più anziane: "Attenzione a finti impiegati di banca o delle poste. Si avvicinano allo sportello bancomat chiedendo di controllare il numero di serie delle banconote appena prelevate e poi le sostituiscono con quelle false", annuncia in un post su Twitter la redazione di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai tre. "Ci sono altre segnalazioni?".

Di sicuro ne ha ricevute in quantità la polizia di Stato. Che in un comunicato avverte: "Ci giungono segnalazioni per dei tentativi di truffa fatti da un finto impiegato di banca o della posta". Lo schema seguito è il seguente: "Il truffatore avvicina un anziano che ha da poco prelevato contanti, chiedendo di controllare il numero di serie delle banconote, che potrebbe avere un 'errore'". Ovviamente è tutta una messinscena per rubare i soldi alle vittime.

"La vittima, fidandosi", si legge ancora nel comunicato della polizia, "consegna i soldi in mano al truffatore che molto velocemente li sostituisce con dei soldi falsi". E così la truffa è servita. "Condividete con i vostri anziani e aiutateli a difendersi", è la richiesta finale della polizia di Stato a tutta la popolazione.

