Meteo, il disastro a Catania? "Non sarà l'unico", parla l'esperto: dove sta per colpire l'uragano

La disastrosa alluvione di Catania - che è anche costata la vita a un uomo - potrebbe purtroppo non essere un caso isolato: è infatti allerta meteo per la Sicilia. “Appare molto probabile la formazione di un ciclone mediterraneo simil tropicale associale a venti paragonabili a quelli di un uragano, che tra giovedì sera e venerdì dovrebbe risalire lo Ionio e raggiungere parte del Sud Italia”, è l’avvertimento lanciato da Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com.

“Pur con ancora delle incertezze legate alla traiettoria del vortice - ha aggiunto - le zone interessate da una nuova severa ondata di maltempo dovrebbero essere Calabria e Sicilia orientale. Su queste aree a partire da giovedì sera e nel coso di venerdì ci attendiamo condizioni di maltempo talora severo con piogge e temporali talora a carattere di nubifragio e venti burrascosi, con raffiche anche di oltre 100 km/h sullo Ionio e violenti mareggiate sulle coste esposte”.

Ben diversa, invece, la situazione al Centro-Nord, dove è attesa una situazione più stabile, almeno fino a venerdì. Poi nel fine settimana si avvertiranno i “primi segnali di cambiamento, con nubi in aumento e precipitazioni in arrivo su Nordovest e Toscana. Sarà il preludio ad un peggioramento più marcato per Ognissanti e nei giorni successivi”.

