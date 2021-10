Venezia, ecco che fine hanno fatto i banchi a rotelle di Lucia Azzolina: vergogna senza fine, la foto-choc

29 ottobre 2021 a

I banchi a rotelle, ecco che fine hanno fatto: sono lì accatastati su una "bettolina", imbarcazione da trasporto della laguna di Venezia, pronti per essere portati in discarica. L'immagine sta facendo il giro dei social ed è finita su tutti i quotidiani locali. A disfarsi dei tavoli "mobili" è stato un liceo del centro storico lagunare, il "Benedetti-Tommaseo", che li aveva acquistati un anno fa, al tempo dell'appalto nazionale.

Nei giorni scorsi, vista l'impossibilità di utilizzarli, la dirigente ha chiamato una ditta di trattamento rifiuti ingombranti, che ieri ha effettuato il trasporto. La vicenda è diventata spunto di polemiche di politici locali, tra cui il deputato leghista Alex Bazzaro, in particolare contro l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina e l'ex commissario Covid Domenico Arcuri.

La ex ministra dell'Istruzione, interrogata dai quotidiani locali ha risposto irritata: "Chieda alle scuole chi ha voluto e ha chiesto i banchi. La questione è stata raccontata urbi et orbi, e io non ho più la voglia di rispondere. Non glielo devo spiegare io, deve andare nelle scuole e chiedere. E' un dramma che facciate ancora a queste domande".

