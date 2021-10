Monza, le sconcertanti immagini della rapina in stazione: come rubano un monopattino

30 ottobre 2021 a

Hanno rubato un paio di occhiali e un monopattino i due giovani di 18 e 21 anni, che hanno seminato il terrore alla stazione di Seveso, in provincia di Monza. I due, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, originari del Marocco e senza fissa dimora, hanno rapinato due ragazzi. Alla prima vittima, un 23enne, i malviventi hanno sfilato gli occhiali da sole e, contemporaneamente rubato il monopattino elettrico. Inutili i tentativi del 23enne di recuperare quanto rubato: i marocchini lo hanno aggredito nuovamente, prima con le mani al collo e poi con un coltello puntato alla gola.

Il 23enne pakistano è riuscito a divincolarsi schivando una pericolosa coltellata all’addome. In risposta, i due rapinatori sono tornati ad aggredire la vittima e, dopo averlo ripetutamente colpito con schiaffi e pugni, si sono allontanati con il monopattino. Finita qui? Niente affatto, perché non contenti, i malviventi hanno tentato di sottrarre il portafoglio a un 29enne che però è riuscito a scappare. I due sono stati raggiunti in fretta dai carabinieri, che li hanno braccati all'ingresso della stazione.

Ancora una volta i due hanno tentato di fuggire reagendo violentemente contro gli agenti. Uno dei due, dopo aver colpito un carabiniere, ha cercato di scappare salendo su un treno in fermata, ma è stato bloccato dai militari. Questi ultimi sono così riusciti ad arrestarli per rapina aggravata e resistenza, minaccia e oltraggio a un pubblico ufficiale e sono stati trasferiti al carcere di Monza.

