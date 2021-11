Vaccino, il consiglio-horror della centralinista alla donna incinta: licenziata in tronco, choc in Emilia

01 novembre 2021 a

a

a

"Non le consiglio di vaccinarsi": questo il suggerimento che una centralinista della Usl di Romagna ha dato a una donna incinta in cerca di informazioni. Parole che, però, le sono costate il licenziamento. "Ricordo questa donna in gravidanza molto combattuta - ha confessato la donna al Resto del Carlino -. Esprimeva il suo sfogo e le sue indecisioni sul vaccino e io, forse peccando di ingenuità, mi sono lasciata sfuggire le parole 'io se fossi in lei non lo farei'".

"Gli effetti del vaccino tra 10-20 anni". Che ne sarà di noi: la profezia di Anthony Fauci

Alla fine, come ha spiegato la dipendente stessa, la prenotazione per la prima dose era stata comunque fatta. Il fatto risale a due mesi fa, quando una giovane donna incinta di Faenza ha chiamato il Cuptel - il Centro unico di prenotazione telefonico - per prenotare il vaccino e non ha nascosto i propri timori alla centralinista. Quest'ultima, che ha deciso di dare un consiglio personale dimenticando ciò che invece suggeriscono gli esperti, è stata mandata a casa.

"Calate drammaticamente". Allarme-Covid da Fazio: cosa proprio non va sul vaccino

La dipendente, 51 anni, è di Cattolica, in provincia di Rimini, e lavorava a Cesena per la cooperativa Asso, quella che gestisce il centro di prenotazioni. A denunciare il caso all'Azienda Usl Romagna è stato il marito della giovane donna incinta. Dopo le verifiche del caso, poi, la centralinista è stata licenziata per giusta causa. "La situazione è stata gestita dai nostri legali che hanno preso questo provvedimento. In un periodo complicato come quello vaccinale, nessuno può permettersi di dare consigli senza avere le competenze necessarie", ha detto Cristina Gallinucci, presidente della cooperativa Asso.

"I contagi stanno salendo". Ci vuole rinchiudere ancora? Incubo-Speranza: in televisione svela la prossima mossa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.