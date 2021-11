Meteo, rischio-downburst: nubifragi e allagamenti. Mercoledì di terrore: le regioni in allarme

01 novembre 2021 a

a

a

Dopo un weekend di Ognissanti segnato dal maltempo e dal ciclone Poppea con una breve pausa prevista per domani martedì 2 novembre, dal 3 ci sarà un nuovo intenso ciclone carico di temporali, freddo e persino la neve soprattutto al Nord e al Centro. Successivamente il peggioramento raggiungerà anche la Campania dove saranno possibili dei veri e propri nubifragi con forti venti soprattutto a ridosso dei litorali.

Senza tregua, meteo da incubo: dopo il ciclone Apollo, ecco Poppea. Quali sono le regioni ad alto rischio

Lunedì 1 novembre - Una intensa perturbazione atlantica interesserà la nostra Penisola per l'intera giornata di oggi, riportano gli esperti di 3bmeteo. Piogge e rovesci coinvolgeranno tutte le regioni a partire da quelle occidentali per finire con quelle orientali. Le precipitazioni sono previste colpire maggiormente la Liguria di Levante e l'alta Toscana nel pomeriggio, mentre in serata il maltempo si concentrerà soprattutto sul Triveneto. Gli accumuli previsti su queste zone non sono comunque allarmanti anche se visto il periodo c'è sempre da tenere un occhio aperto per possibili disagi e allagamenti. Nevicate sopra ai 1800-1900 metri, quota neve in calo fino a 1700mt in serata sul Nord-Est. Le temperature saranno in netto calo dalla sera.

"Arriva l'uragano", Catania in lockdown: "Quanto può durare, come salvarvi". Sicilia sotto choc, solo una via di scampo

Previsti venti burrascosi di Tramontana sul golfo di Genova, di Maestrale sulle bocche di Bonifacio, di Scirocco sull'Adriatico e mar Ionio, raffiche fino a 80-90 chilometri orari. Non si escludono anche episodi di downburst (raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale) in caso di forti temporali durante il passaggio del fronte perturbato. Prevista acqua alta a Venezia.

Martedì 2 novembre - Si assisterà a una temporanea e breve pausa dal maltempo con ampie schiarite su gran parte d'Italia. Qualche residua pioggia nelle ore mattutine interesserà il Triveneto e le aree tirreniche della Calabria. Dalla sera ritorno delle nubi un po' ovunque in attesa di un nuovo peggioramento mercoledì 3, quando altre piogge e anche possibili temporali colpiranno il nostro Paese, in particolare il Lazio dove si potranno manifestare fenomeni a carattere stazionario.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.