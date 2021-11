Meteo, paura a Venezia: "Tra poche ore il picco in Laguna", la città rischia una nuova sciagura

01 novembre 2021 a

È allerta arancione in Veneto in vista della giornata di martedì 2 novembre. È infatti prevista una forte ondata di maltempo, tanto è vero che tra poche ore a Venezia si alzeranno le paratoie del Mose per difendere la città dall’acqua alta: è stimato un picco di 130 centimetri di altezza intorno alle 20.45. Le squadre di tecnici sono già in preallarme, con le operazioni di sollevamento che dovrebbero iniziare a breve.

Stando alle previsioni per martedì e mercoledì, è molto probabile che il Mose si alzi ancora per difendere la città. Come riportato da ilmeteo.it, le perturbazioni riguarderanno però anche tante altre regioni italiane: a partire dalla Lombardia, che nelle prossime ore potrebbe dover fronteggiare veri e propri nubifragi. Per quanto riguarda martedì, al Nord la giornata dovrebbe essere sostanzialmente buona, con un tempo clemente e poco nuvoloso su tutte le regioni. Bel tempo al Centro e netto miglioramento anche al Sud, ma con Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia che rimarranno in allerta gialla.

Da mercoledì, invece, è previsto un forte peggioramento su tutto il territorio nazionale ma in particolare in Lombardia e nel Nord-Est, con piogge abbondanti, nubifragi e neve sulle Alpi oltre i 1.300 metri. Maltempo intenso anche al Sud, e più precisamente in Campania, dove si potrebbero registrare piogge battenti e possibili nubifragi.

