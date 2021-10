Meteo da incubo, senza tregua: dopo il ciclone Apollo, ecco Poppea. Quali sono le regioni ad alto rischio

30 ottobre 2021 a

Dopo il ciclone Apollo, arriva la tempesta Poppea. Nel lungo weekend di Ognissanti una serie di perturbazioni autunnali raggiungerà oggi sabato 30 ottobre il Nordovest e si estenderà lentamente domenica al versante tirrenico del Centro-Sud. Il secondo seguirà a brevissima distanza e sarà causa di un altro peggioramento dalle prime ore di lunedì al Nord, in rapida estensione al Centro-Sud, avvertono gli esperti di 3bmeteo.

SABATO - I refoli del ciclone mediterraneo provocheranno ancora piogge e rovesci su Sicilia centro-orientale e Calabria ioniche, anche con temporali nella prima parte della giornata. Sul resto d'Italia inizialmente poco nuvoloso, ma con nubi in rapido aumento al Nordovest dove già in mattinata giungeranno le prime piogge (Alpi piemontesi occidentali), in moderata intensificazione in giornata su Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta ed ovest Lombardia, in estensione in serata al resto della Lombardia, alta Toscana ed ovest Emilia; fenomeni che diverranno un po' più intensi sulla Liguria di Ponente. Qualche pioggia la sera fin sul nord della Sardegna. Altrove continua a prevalere il bel tempo, pur con tendenza ad aumento della nuvolosità la sera sulle regioni tirreniche. Venti in rinforzo da sud sul Canale di Sardegna, ancora forti a rotazione ciclonica al largo dello Ionio.

DOMENICA - La perturbazione si estende alle regioni tirreniche centro-settentrionali dove il peggioramento si concretizzerà soprattutto in serata, con piogge e rovesci anche intensi su Toscana e Lazio, oltre che in Sardegna. Peggioramento anche in Sicilia con piogge e rovesci in estensione da ovest ad est, intensi in serata. Fenomeni più deboli al Nordovest, salvo rovesci in Liguria, assenti su basso Tirreno, al Nordest, su adriatiche e ioniche, dove resisteranno le schiarite. In serata attenuazione delle piogge all'estremo Nordovest. Temperature senza variazioni di rilievo.

LUNEDÌ - Nuova intensificazione delle piogge sin dalle prime ore della giornata al Nordovest per l'ingresso della seconda perturbazione, in rapida propagazione a Nordest, Sardegna, Toscana, poi Umbria, Marche e Lazio in serata, anche forti sulle regioni occidentali. Neve sulle Alpi anche sotto i 2000 metri. Inizio giornata con maltempo sulle regioni meridionali, specie tirreniche, alle prese con la prima perturbazione della serie, con piogge e rovesci in temporanea attenuazione in giornata ma in nuova intensificazione a fine giornata soprattutto su Campania, Calabria tirrenica ed ovest Sicilia. Contemporaneamente migliora al Nordovest e Sardegna, con schiarite in serata.

