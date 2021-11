Milano, carabiniere no vax si prende il Covid e muore a 59 anni. Chi è sua moglie: un tragico esempio

02 novembre 2021 a

Marco Mazzone, 59 anni, luogotenente in forza al Secondo Nucleo sicurezza di Milano, carabiniere alla pari della moglie, lei medico ed effettiva del Comando interregionale Pastrengo, è morto di Covid dopo una settimana di agonia all’ospedale Fatebenefratelli. Mazzone, originario di Cuneo, aveva contratto il virus insieme alla consorte, che non è in gravi condizioni e alla figlia di 9 anni. Entrambi, riporta il Corriere della Sera, avevano rifiutato il vaccino.

Eppure avrebbero potuto immunizzarsi ben prima di tutti gli altri. I colleghi di Mazzone dicono che era "un brav’uomo, ma aveva fatto coincidere questo no al vaccino con una sorta di personale regola ferrea da non violare, semmai da rafforzare". E stupisce che la moglie, nonostante gli studi in Medicina e le specializzazioni, fosse una convinta no vax, addirittura una "oltranzista". "Tutto poteva essere evitato", si sente ripetere in via Moscova.

Ad aggravare le condizioni di Mazzone che lo hanno portato poi al decesso sono state complicazioni respiratorie in un quadro clinico già grave fin dall’immediata contrazione del virus, Anche la sua bambina, si legge nell'articolo, "era sembrata subire tremendamente la malattia e poter entrare in una situazione di estrema minaccia". Una tragedia che poteva essere evitata, insomma. Bastava il vaccino.

