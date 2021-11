Padova, finisce il cibo al buffet? Tirano fuori il coltello: terrore all'inaugurazione di un locale

03 novembre 2021 a

Un momento di festa e gioia si è presto trasformato in un incubo, quasi in tragedia, a Padova. La scorsa domenica, intorno a ora di cena, è scoppiato il caos durante l'inaugurazione di un locale siciliano. Il buffet messo a disposizione dei primi clienti si è esaurito piuttosto in fretta e quattro ragazzi, arrivati forse un po' in ritardo rispetto all'orario dell'evento, hanno minacciato la titolare con un coltellino.

Subito dopo la pesante aggressione, l'allegria del momento è stata ampiamente turbata. La vicenda, avvenuta intorno alle 20 e 30, ha reso necessario anche l'intervento di alcune volanti della Polizia, costrette a irrompere nel locale in via Roma 121, nel capoluogo. Alle forze dell'ordine, infatti, era arrivata una segnalazione su quattro ragazzi che, entrati nel locale e non avendo trovato il buffet che era già finito, hanno minacciato la titolare mostrando un coltellino.

I ragazzi autori dell'aggressione si sono poi allontanati in gruppo, probabilmente intimoriti dall'eventuale arrivo della polizia. Di qui l'allarme e la tempestiva chiamata ai militari da parte dei presenti. Le indagini sull'episodio - come riporta il sito locale PrimaPadova.it - sono ancora in corso. Pare che il gruppetto non sia ancora stato individuato e identificato.

