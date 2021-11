Generale Figliuolo, le sentenze sul Covid: "Terza dose e nuovo picco", ecco cosa ci aspetta

05 novembre 2021 a

Il ministro Roberto Speranza ha tenuto un punto stampa di aggiornamento sulla situazione epidemiologica dell’Italia e sulle azioni da mettere in atto nei mesi a venire. Mentre gran parte d’Europa si ritrova già a dover fare i conti con una quarta ondata, sul nostro territorio nazionale al massimo si può parlare di “ondina”: questo perché la barriera alzata grazie all’alto tasso di vaccinati sta reggendo.

Dalle parole del ministro si evince però che difficilmente lo stato di emergenza verrà abbandonato alla fine dell’anno, ma probabilmente verrà prorogato ancora: “Il governo deciderà nei giorni, al massimo nelle settimane, immediatamente precedenti la scadenza. Mancano 56 giorni, è un tempo troppo lungo per esprimere un’opinione definitiva”. Speranza ha anche rimarcato l’importanza del Green Pass, definito uno “strumento decisivo” per il controllo dell’epidemia: “Rende più sicuri i luoghi in cui è utilizzato e ha avuto un effetto incentivante per la campagna di vaccinazione”.

Quindi l’intento del governo è chiaro: “Continuare ad utilizzare questo strumento decisivo. Non sono all’ordine del giorno delle modifiche rispetto alla modalità di utilizzo del Green Pass”. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, a fare il punto è invece stato il commissario Francesco Figliuolo. Innanzitutto i numeri: il ciclo vaccinale è stato completato dall’83,3% della popolazione, mentre considerando anche le prime dosi sono 46 milioni gli italiani vaccinati, più altri 600mila guariti dal Covid.

La terza dose sarà però inevitabile, se non per tutti almeno per determinate categorie: “Ieri abbiamo superato le 110mila terze dosi effettuate - ha dichiarato Figliuolo - il picco quotidiano di terze dosi di vaccino somministrate ce lo aspettiamo tra dicembre e febbraio. Per il 2022 abbiamo già opzionato dosi tali per cui siamo in grado di effettuare il richiamo a tutti quelli che hanno completato qualsiasi tipo di ciclo vaccinale”.

