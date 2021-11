Multe, il nuovo codice della strada: una clamorosa stangata, ecco quali aumentano

08 novembre 2021 a

Un vero e proprio tsunami ha investito il codice della strada dopo l'approvazione del nuovo Decreto Infrastrutture, in vigore da mercoledì 10 novembre. Tra le novità ci sono multe più salate per chi parcheggia in un'area di sosta riservata ai disabili: come scrive Repubblica, "raddoppiano le multe e si triplica la sottrazione dei punti. Le sanzioni passano da 84-355 euro a 168-672 euro e i punti decurtati da 2 a 6". Ma non è tutto, più care diventano anche le sanzioni per chi lancia cose dai veicoli: si va da 26 a 866 euro.

Viene poi inserita una novità, ossia la multa per chi guida un'auto a noleggio. A dover pagare insomma è chi commette l'infrazione e non la società di noleggio, che invece non ha alcuna responsabilità. Altre misure riguardano i monopattini. Su questi mezzi, infatti, a partire dal primo luglio 2022, diventano obbligatori le frecce e gli stop e i freni su entrambe le ruote. I monopattini, inoltre, non potranno superare i 6 km/h di velocità durante il transito nelle aree pedonali e non potranno viaggiare oltre i 20 km/h in tutti gli altri casi. Per di più non potranno circolare né sostare sui marciapiedi né circolare contromano.

Tra le novità, una in particolare riguarda la pubblicità: diventa vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.

