Meteo, irruzione fredda e maltempo: estate di San Martino addio? Senza precedenti

Una nuova insidia colpirà l'Italia nei prossimi giorni: si tratta di una goccia di aria fredda nord atlantica. Il tempo - come riporta 3B Meteo - dovrebbe iniziare ad essere instabile a partire da sabato, con nubi e fenomeni al Centro-Nord soprattutto dalla sera. Proseguirebbe poi nella giornata di domenica con fenomeni più diffusi, ancora una volta al Centro e al Nord. Il Sud, invece, potrebbe essere risparmiato da questo peggioramento, visto che il nucleo freddo si dovrebbe dirigere verso il Mediterraneo occidentale.

Il raffreddamento, comunque, riguarderà soprattutto il Centro Italia. Al Nord le temperature sono già abbastanza in linea col periodo. Il calo delle temperature, però, potrebbe addirittura riportare nevicate sulle Alpi, le Prealpi e l'Appennino settentrionale a quote medie. Una diminuzione poi potrebbe interessare anche le regioni meridionali, ma in maniera molto contenuta. Inoltre, le ultime previsioni - come sottolinea IlMeteto.it - farebbero pensare che quest'anno non ci sarà la tradizionale estate di San Martino, ossia quel periodo in pieno autunno quando si verificano condizioni di bel tempo e un tepore fuori stagione.

Dopo la giornata di oggi, martedì 9 novembre, caratterizzata da un tempo fortemente instabile, soprattutto sulle due Isole maggiori e su gran parte del Centro-Sud, nella giornata di mercoledì 10 saranno sempre queste regioni ad essere interessate da frequenti piogge. Ma rovesci non sono esclusi in Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Giovedì 11, invece, il tempo peggiore sarà ancora una volta sulla Sicilia, sui comparti tirrenici del Centro e su quelli più settentrionali della Sardegna, nonché all'estremo Nordovest.

