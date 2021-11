Meteo, Italia sotto scacco: vortice Mediterraneo, nubifragi e vento forte. Tutto nelle prossime ore

10 novembre 2021 a

Maltempo con piogge forti, vento e nubifragi per il vortice Mediterraneo che continua a insidiare l'Italia. Nel corso della notte e in mattinata piogge e temporali a tratti intensi hanno coinvolto la Sardegna, specie quella orientale (60 mm dalla mezzanotte a Costa Rei) ma anche la Sicilia occidentale, qui colpendo soprattutto i settori meridionali della regione con 30mm di pioggia caduta su Nisseno e Agrigentino, picchi fino a 65mm sul basso Trapanese (Partanna e Tre Fontane), riportano gli esperti di 3bmeteo.

Qualche pioggia generalmente di debole intensità ha bagnato inoltre il Nordovest nelle ultime ore, ma punte di 20-25 mm sono state comunque raggiunte sul settore appenninico a cavallo tra Piemonte e Liguria. Altrove nubi irregolari ma clima nel complesso asciutto, salvo qualche debole fenomeno a ridosso dei massicci marchigiani e abruzzesi. Da segnalare i forti venti che soffiano in senso circolare attorno al vortice mediterraneo, di Tramontana sul Ligure (raffiche fino a 60-80km/h tra Savonese e Genovese) e di Scirocco sul Tirreno e lo Ionio con mari molto mossi o a tratti agitati a ovest del Paese, anche molto agitato il Ligure di Ponente al largo.

Nelle prossime ore la situazione andrà migliorando nel corso della giornata sulla Sardegna, seppur con ancora il rischio per acquazzoni e temporali sui settori est dell'Isola, mentre tornerà a peggiorare dal pomeriggio-sera sul medio versante tirrenico con qualche pioggia in risalita su Lazio e Toscana, che localmente potrà assumere carattere temporalesco. Rischio nubifragi sulla Sicilia, in modo particolare tra Nisseno, Agrigentino e Trapanese. Ampie schiarite attese infine sul Triveneto ma anche su parte del Sud peninsulare.

