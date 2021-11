Meteo, la furia del vortice ciclonico in arrivo: neve e tempeste tra poche ore, le regioni colpite

13 novembre 2021 a

a

a

Nuova minaccia dal Nord Europa con l'arrivo del vortice ciclonico. Il maltempo non darà tregua neppure nel weekend. L'alta pressione travolgerà l'Italia nel corso di domenica: prima toccherà all'arco alpino poi al Golfo del Leone. Una situazione, quella prevista da 3BMeteo, che provocherà un peggioramento già da sabato sera al Nord. In particolare, dovranno tirare fuori gli ombrelli coloro che vivono in Liguria, in Lombardia e nel Triveneto. Temporali tra Genovese e Spezzino, mentre rimarrà nuvoloso sulle Alpi e Romagna con temperature in calo un po' ovunque.

Meteo, crollo termico e burrasca: il weekend peggiore, dove il freddo picchierà durissimo

Durante la giornata di sabato 13 novembre piogge sparse anche al Centro-Sud in Campania, Calabria e in Sicilia orientale, mentre il medio-basso Adriatico, la Toscana e la Sardegna vanteranno diverse schiarite. Non va meglio la giornata di domenica 14 novembre, quando il Nord e la Toscana saranno attraversate nuovamente dal maltempo con piogge diffuse salvo parziali schiarite su Alpi occidentali e Friuli VG. In giornata, poi, piogge e rovesci diffusi su gran parte del Nord, Sardegna e Toscana.

"Non uscite di casa, rischi enormi". Maltempo, dramma in Sicilia: l'area che rischia di essere spazzata via

Non manca la neve sulle Alpi dai 1500/1700m, mentre si attenueranno su Alpi orientali e Friuli VG con qualche schiarita in arrivo. Resterà parzialmente soleggiato il resto del Centro-Sud, salvo qualche rovescio la sera con venti moderati o tesi da sudest. Anche domenica temperature in calo al Nord, Toscana e Sardegna.

Video su questo argomento Clima impazzito, Sicilia: il drammatico salvataggio di tre anziani bloccati in casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.