Ciro Grillo, "perché hanno filmato quel bacio": clamoroso sospetto sul video, gioco sporco in tribunale?

13 novembre 2021 a

a

a

Il video che riprende il bacio tra Ciro Grillo e la sua presunta vittima potrebbe avere un peso sul processo in cui è coinvolto il figlio del fondatore del M5s e tre sue amici, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, accusati di stupro di gruppo. La teoria della difesa, infatti, è che il rapporto sessuale con la ragazza sia stato consenziente. La vicenda risale a due estati fa e sarebbe avvenuta all'interno della villa di Grillo in Sardegna.

Ciro Grillo, lo stupro. Lo scoop a "Controcorrente" che ribalta il quadro: in questo video il dettaglio decisivo?

Il video in questione, girato dal fratellastro di Ciro, è stato mostrato a Quarto grado. Nelle immagini si vedono i due ragazzi seduti insieme a un tavolo del Billionaire. A un certo punto, la giovane avvicinerebbe il suo volto a quello di Grillo. Un dettaglio riportato anche dall’amico Vittorio nella sua testimonianza. Lo stesso Ciro, in realtà, avrebbe detto di non sapere il motivo delle accuse mosse dalla ragazza e che mai avrebbe immaginato una cosa del genere La serata in questione è quella del 16 luglio 2019, diverse ore prima della presunta violenza.

Lividi, l'ombra della droga e quell'sms agghiacciante: Ciro Grillo a processo, perché rischia grosso

In ogni caso, il video non sarebbe chiarissimo, anche perché il pubblico ne vede una versione con il volto della ragazza oscurato per privacy. Secondo alcuni, infatti, la giovane avrebbe solo sussurrato qualcosa all’orecchio di Ciro, secondo altri invece lo avrebbe baciato. In ogni caso sembra difficile, come riporta il Giornale, che questo presunto bacio possa avere un grosso ruolo per stabilire se c’è stata violenza oppure no. Nel frattempo si attende l'udienza preliminare, fissata il 26 novembre.

Video su questo argomento "Dopo due anni, droga dello stupro?". Senaldi durissimo: "Ciro Grillo, perché è macchina del fango"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.