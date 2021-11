Green pass, addio ai 12 mesi: "Quando scadrà". Milioni di italiani senza certificato? Ecco il trucco del governo

17 novembre 2021 a

Sale il pressing sul governo da parte dei presidenti di Regione, in particolare quelli del Nord, che vorrebbero introdurre un modello come quello dell’Austria, basato su restrizioni soltanto per i non vaccinati. L’esecutivo presieduto da Mario Draghi non intende però andare oltre le misure che ha già previsto, ovvero terza dose a partire da dicembre e stato di emergenza prolungato di almeno sei mesi, con qualche modifica per quanto concerne il Green Pass.

Sebbene molti infettivologi ed esperti vari stiano dichiarando in lungo e in largo che sarebbe il caso di rilasciare la certificazione verde soltanto a chi ha già fatto il Covid o il vaccino, per il momento il ministero della Salute non intende assecondarli: “Costringendo i non vaccinati a testarsi ogni 48 ore per lavorare, di fatto si blocca la catena dei contagi - ha dichiarato il sottosegretario Pierpaolo Sileri - è molto lontana l’ipotesi di lockdown mirati per non vaccinati, almeno non nella fase di passaggio tra il bianco e il giallo”. Insomma, provvedimenti così forti verranno presi solo se la situazione dovesse davvero richiederlo: di certo c’è che le previsioni attuali per Natale non sono affatto incoraggianti.

Ma il tema più caldo è quello delle terze dosi: per le categorie in cui è previsto l’obbligo (lavoratori della sanità e operatori delle Rsa) verrà concesso un mese di tempo per mettersi in regola. Per quanto concerne tutti gli altri, con la validità del Green Pass che verrà ridotta da 12 a 9 mesi, in molti si troveranno con la certificazione scaduta: ciò non dovrebbe rappresentare un problema perché chi si troverà senza Green Pass a norma appena entrata in vigore, appartiene a categorie per le quali è subito prevista la terza dose (anziani e sanitari). Inoltre non è escluso che anche chi si ritroverà con la certificazione scaduta potrà usufruire di un “cuscinetto” di 30 giorni per mettersi in regola.

