Meteo, la "svolta artica": di quanto precipitano le temperature, una settimana da incubo

Da oggi, lunedì 22 novembre, le temperature autunnali faranno spazio a quelle invernali. Il maltempo e il brusco calo delle temperature segneranno un anticipo della stagione invernale con l'arrivo delle prime nevi a basse quote. Il tempo sull'Italia sarà instabile e venerdì arriverà la vera svolta artica.

mercoledì e di giovedì il maltempo si diffonderà su tutta Italia con nevicate al Nord anche a quota 1000 metri. Le temperature inizieranno a calare ma la vera svolta ci sarà nel fine settimana. Fino a mercoledì stazionerà sulla Penisola Iberica, poi verrà agganciata dal flusso artico che a metà settimana irromperà sull'Europa sudoccidentale. Si metterà così in moto verso est, pilotando una perturbazione che avanzerà verso l'Italia raggiungendola.

La perturbazione quindi porterà fiocchi a basse quote fin sull'Appennino centro-settentrionale e nel fine settimana la perturbazione scorrerà verso i Balcani, anche se il meteo resterà piuttosto instabile con fenomeni anche piuttosto intensi. Si assisterà in generale a un calo delle temperature che sarà a tutti gli effetti un primo assaggio della stagione invernale. Un auspicio che tutti gli operatori del settore turistico si augurano. L'arrivo della neve potrebbe dare il via alla stagione sciistica che risente clamorosamente della pandemia e dei continui lockdown che hanno tramortito economicamente l'industria turistica.

