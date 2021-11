Bollettino 24 novembre, record di contagi e 85 morti. Salgono i ricoveri. Tutte le cifre, un mese decisivo

24 novembre 2021 a

Continua a peggiorare la situazione epidemiologica dell’Italia, che ritocca il record negativo di questa quarta ondata sotto il profilo dei nuovi casi di Covid. Il bollettino di oggi, mercoledì 24 novembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 12.448 contagiati, 7.558 guariti e 85 morti a fronte di 562.505 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è schizzato al 2,2 per cento (+0,8 rispetto a ieri).

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a essere gestibile, anche se non mancano le Regioni che si stanno avvicinando alla soglia critica: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +32, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +13. Numeri decisamente sopportabili e che confermano la validità del vaccino, che protegge dalla malattia e dal decesso, salvo rari casi di persone con già patologie pregresse.

Per rispondere all’aumento dei contagi è arrivato il via libera dal Consiglio dei ministri al super Green Pass: sebbene la Lega abbia manifestato qualche perplessità, è stato approvato all’unanimità. E quindi dal 6 dicembre al 15 gennaio sarà in vigore la certificazione verde “rafforzata”, che potrebbe anche essere prorogata oltre la data decisa oggi. Tra l’altro da fonti governative si apprende che l’obbligo di Green Pass o tampone verrà inserito anche per accedere ai mezzi di trasporto pubblico locale e non più solo per treni ad alta velocità e aerei.

