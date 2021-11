Piazzapulita, il no vax intubato parla dalla terapia intensiva: "Ho tre figli e un mutuo, questo vaccino è sperimentale"

25 novembre 2021 a

a

a

I no vax stanno riempiendo gli ospedali dell'Alto Adige. Intubati e stesi proni sui lettini della rianimazione lottano per la vita. Stasera 26 novembre da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, andrà in onda un servizio di Alessio Lasta sui contagiati da coronavirus non vaccinati della regione. Un'inchiesta agghiacciante. Nel lancio del servizio si vede un uomo attaccato alle macchine dell'ospedale. Dice che "sappiamo tutti che è un vaccino sperimentale" quello anti-Covid. "C'ho tre figli", continua il paziente no vax intubato, "non posso permettermi il lusso con il mutuo sulle spalle di prendermi un colpo da vaccino collaterale". Quindi si vede un medico con scafandro che si prende cura di lui.

.

Il no vax intubato a Piazzapulita: guarda qui il video di La7

Dichiarazioni, quelle di questo no vax, che fanno subito infuriare Selvaggia Lucarelli. Che in un post pubblicato sul suo profilo Twitter commenta lapidaria: "Se si muore di Covid invece il mutuo lo paga lo stato, certo".

Del resto la situazione contagi inizia a diventare drammatica, specialmente in alcune regioni. Il Nord-est sta entrando nel pieno della quarta ondata. Il Friuli Venezia Giulia supera entrambi i parametri soglia per terapie intensive e ricoveri ordinari e la provincia autonoma di Bolzano è a rischio, con elevati valori di incidenza dei contagi e la quota più bassa (64,3 per cento) di persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Addirittura da lunedì 29 novembre il Friuli Venezia Giulia dovrebbe passare in zona gialla. A quanto si apprende, si sta lavorando alla possibilità di anticipare di una settimana la nuova stretta introdotta con il Super Green pass, per adottare già da subito misure omogenee a quelle che entreranno in vigore il 6 dicembre ed evitare le restrizioni previste per la zona gialla sino a oggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.