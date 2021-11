Meteo, la corrente artica travolge l'Italia. Grandine, mareggiate e tempeste: le regioni in allarme

27 novembre 2021 a

a

a

La cronaca meteo in diretta effettuata dagli esperti di 3bMeteo è una sorta di sentenza, in negativo, per l'Italia: arriva infatti l'aria artica. Ovvero temporali, grandine e neve. Una nuova, durissima, ondata di maltempo dovuta alle correnti artiche che alimentano una circolazione dinamica di bassa pressione sull'Italia, la quale determina un tempo molto instabile.

Nel dettaglio, nevica sull'Appennino Tosco-Emiliano a partire dai 1200 metri, con fiocchi trasportati da intense raffiche di vento da sudovest che danno luogo a vere e proprie bufere di neve sulla dorsale appenninica, spiegano da 3bMeteo.

Meteo, raffica di irruzioni artiche: grandine e neve, le regioni colpite più duramente

E ancora la Sardegna, colpita da un nuovo fronte in arrivo dal Mediterraneo occidentale che ha raggiunto l'ovest dell'isola nel pomeriggio. Risultato, piogge e rovesci di notevole intensità. Soprattutto è stato colpito l'Iglesiente, dove sono stati raggiunti i 30 millimetri negli accumuli pluviometrici.

Poi la Toscana, ove soffiano forti venti di Libeccio sulle nostre coste tirreniche, ma è sugli entroterra che si registrano le raffiche più intense. Gli anemometri hanno rivelato raffiche a oltre 100 chilometri orari sulle aree appenniniche; sulle coste il forte vento sta causando mareggiate.

Meteo, "temperature anomale e nubifragi": freddo polare, le ragioni del fenomeno e le città a rischio

Per ultima, la situazione in Sicilia e Calabria. "Il ramo meridionale del fronte che sta interessando le regioni centro-meridionali è transitato in mattinata sulla Sicilia, impegnando più direttamente il versante orientale. Piogge e rovesci anche forti si segnalano ancora tra Agrigentino orientale, Ragusano e Siracusano, ma i fenomeni riescono a spingersi più a nord fino al Messinese ed anche al Reggino", concludono da 3bMeteo con la loro cronaca-live.

Meteo, "a mezzanotte la tempesta di fulmini": allarme rosso, la regione colpita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.