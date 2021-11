Covid, in Lombardia la situazione precipita? "Due settimane" e poi chiusure: indiscrezioni drammatiche

29 novembre 2021 a

a

a

Il Friuli Venezia Giulia è da oggi tornato in zona gialla, ma presto potrebbe toccare anche alla Lombardia. Secondo il Corriere della Sera c'è "l'ipotesi concreta" che anche la regione governata da Attilio Fontana, la più colpita dal Covid durante le prime due ondate di Coronavirus, possa arrivare a numeri oltre la soglia critica già tra due settimane, "e avviarsi al Natale nella prima fascia di misure per il contenimento del virus". Uno scenario drammatico, considerato anche l'impatto economico delle chiusure e il "pregresso" del 2020.

Sì in CdM, sul super-green pass passa la linea dura: dai trasporti al tempo libero, su chi cala la mannaia

A pesare sarebbe soprattutto il dato dell'incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti. Domenica la Lombardia era a 135 e le previsioni del modello "Made (sistema di monitoraggio messo a punto dalla Associazione italiana di epidemiologia) prevedono che possa arrivare tra 14 giorni a 230. Viene dato quasi per scontato anche il superamento della soglia di occupazione del 15% dei posti letto nei reparti Covid ordinari (meno, invece, quello del 10% in terapia intensiva). A questa situazione "fragile" si aggiungono ora i timori per l'impatto della cosiddetta variante Omicron, molto contagiosa e in grado, è il sospetto, di "bucare" anche i vaccini.

Nuovo Green Pass in zona bianca, tam-tam sul Natale: "Verso la retromarcia", scontro in CdM?



Preoccupa l'andamento delle ultime settimane. "I nuovi positivi in tutta la Regione sono cresciuti del 29% nella prima settimana di novembre - sottolinea sempre il Corsera -, l’aumento è schizzato e s’è mantenuto al 60% nelle settimane centrali, per tornare appena sotto il 30% negli ultimi 7 giorni". A inizio novembre in Lombardia c'erano circa 600 nuovi casi al giorno, oggi siamo a 1.900. Anche se, in questo senso, il confronto con il novembre 2020 è impressionante: in 30 giorni si passò da poche centinaia a oltre 10mila nuovi positivi ogni 24 ore.

"Ho tre figli e un mutuo, questo vaccino...". Parla il no vax intubato in terapia intensiva: Piazzapulita, è un pugno allo stomaco | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.