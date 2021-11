Meteo estremo, meno 37 gradi. Mai visto a novembre e adesso l'Italia trema

30 novembre 2021 a

Gelo record in Scandinavia. Era dal 1980 che la colonnina non scendeva così in basso a novembre. Da alcuni giorni, infatti, l'aria artica insiste sulla Penisola scandinava, ma questa mattina 28 novembre sono state registrate le temperature più basse mai viste prima con una punta di meno 37 gradi in Lapponia, a Nattavaara, località situata a 327 metri sul livello del mare, e di meno 37,4 gradi a Nikkaluokta. Altre stazioni lapponi hanno registrato valori simili, con menno 36 gradi a Arrenjarka e meno 35 a Karesuando, tanto per citarne alcune, e risultano così le zone al momento più fredde del Continente, secondo quanto riportano gli esperti di 3bmeteo.

NEVE E GELO - Temperature estreme e nevicate stanno interessando non soltanto la Svezia ma anche la Finlandia, dove il clima è altrettanto rigido. "E' l'effetto delle correnti artiche che stanno affondando il colpo anche su buona parte del nostro Continente, con l'Europa centro-settentrionale nella morsa del freddo e le neve che cade fino in pianura sulle Repubbliche Baltiche, in Polonia e su tratti della Germania", continuano i meteorologi. Neve e gelo anche sulle arre meridionali scandinave, con Stoccolma che non supera i meno 4 gradi all'ora di pranzo ed Helsinki i meno 5 gradi con nevicata in corso. La perturbazione dal Nord Europa arriverà in Italia mercoledì 1 dicembre e porterà freddo, pioggia e neve.

TEMPERATURE IN ULTERIORE CALO - Il gelo estremo proseguirà almeno fino a metà settimana e nei prossimi giorni si potranno toccare nuovi record in Lapponia, in attesa che tra mercoledì e giovedì una perturbazione in risalita porti un carico di neve anche copiosa, seppur con temperature che risaliranno di alcuni gradi ma che si manterranno sempre abbondantemente sotto lo zero.

