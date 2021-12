Meteo, allerta gialla il 7 dicembre: neve, tempeste e burrasca, le aree a rischio

06 dicembre 2021 a

a

a

Gelo e neve anche in pianura per il ponte dell'Immacolata: e in mezza Italia scatta l'allerta meteo. Ben poco "romantica" l'imbiancata attesa tra 7 e 8 dicembre da Nord a Sud. La Protezione civile ha diramato l'avviso di condizioni meteorologiche avverse, con tre regioni del Mezzogiorno in allerta gialla per rischio di temporali, rischio idraulico e idrogeologico per martedì 7 dicembe; si tratta di Sicilia, parte di Calabria e Basilicata.

Guardia alta fin dalle prime ore di martedì, con il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse. Attesi, sottolinea la Protezione civile, fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Burrasca forte sulla Sicilia in estensione a Puglia, Basilicata e Calabria e forti mareggiate lungo le coste esposte. Proprio per questo le autorit hanno valutato l'allerta gialla per la giornata di martedì su buona parte della Sicilia, sulla Calabria sud occidentale e alcuni settori della Basilicata.

Di seguito, ecco le località "a rischio" martedì 7 dicembre secondo le segnalazioni della Protezione civile.



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.