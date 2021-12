Papa Francesco, immagini pazzesche: da solo in piazza alle 6 del mattino, così

08 dicembre 2021 a

Immagini evocative, forti, impressionanti, quelle che ritraggono Papa Francesco, alle 6 del mattino, solo in piazza Mignanelli a Roma: il Pontefice ha voluto rendere omaggio alla Madonna nel giorno dell'Immacolata. Lo ha fatto all'alba, solo, per evitare assembramenti.

Insomma, Bergoglio ha voluto rispettare la tradizione, in assoluta solitudine, non nel pomeriggio così come viene fatto di solito. Per inciso, Francesco lo aveva già fatto lo scorso anno, quando si era trattenutoa pregare in silenzio, in una dimensione intima e privata.

Sotto la colonna dell'Immacolata, il Santo Padre ha anche deposto un cesto di fiori che i vigili del fuoco hanno lasciato ai piedi del monumento. Gli stessi vigili del fuoco, subito dopo che Francesco ha lasciato la piazza, come avviene dal 1923, con l'autoscala hanno portato i fiori, dono del Pontefice, in cima al monumento dedicato all'immacolata concezione.

Dunque la preghiera, la richiesta del Papa a Maria del miracolo della cura per tutti i malati; la richiesta di guarigione per i popoli piagati da fame, guerra e crisi climatica; e ancora la preghiera per la conversione, affinché sciolga il cuore di chi allontana muri. Dopo aver lasciato piazza di Spagna, Francesco si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha continuato la preghiera davanti all'icona di Maria 'Salus Populi Romani. Il ritorno in Vaticano è avvenuto poco dopo le 7 del mattino.

