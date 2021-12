Striscia la notizia, la "truffa in autostrada": gratuita, invece si paga. La tratta incriminata

09 dicembre 2021 a

Truffa in autostrada? Come minimo, qualcosa non torna: a Striscia la notizia va in onda il paradosso della Liguria. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci spedisce in Riviera l'inviato Capitan Ventosa, che si mette al volante e affronta la tratta del Ponente ligure.

"Dopo il crollo del Ponte Morandi - spiega - sono iniziate tutta una serie di ristrutturazioni di viadotti e gallerie che hanno messo in ginocchio la viablità per anni. Dopo numerose proteste, Autostrade ha reso gratuito il passaggio nelle aree maggiormente colpite" dai disagi, spiega l'inviato di Striscia.





Un esempio? La tratta tra Savona e Genova è gratuita, come confermato dal sito stesso di Autostrade calcolandone il pedaggio. "Ma se invece di entrare a Savona entriamo a Spotorno, ingresso successivo, per logica dovremmo pagare solo la tratta tra Spotorno e Savona, 10 chilometri e 1,20 euro. Invece no: si paga la tratta Spotorno-Genova per intero. Ma perché?", chiede Capitan Ventosa. Risultato: 5,30 euro di pedaggio per 57 chilometri. "Ma scusate: se ci sono disagi in quella tratta, chiunque la attraversi a prescindere dall'ingresso autostradale preso dovrebbe essere esentato".

A conferma della svista "di sistema", lo stesso accade anche procedendo da Est a Ovest: entrando a Recco, in direzione Savona, si pagano solo i 60 centesimi della tratta Recco-Genova. Ma se si esce a Spotorno, se ne pagano 7,50.

