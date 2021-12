Non è l'arena, Green pass col buco? "Cosa posso fare con quello di un positivo al Covid". L'inviato di Giletti contro Speranza

09 dicembre 2021 a

I Green pass funzionano anche se la persona è positiva al Covid ed è in isolamento domiciliare. Il paradosso è stato svelato in diretta da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata dell'8 dicembre con questo servizio di Marco Agostini. Il giornalista è a Napoli, ha scaricato la certificazione verde di una persona che si è contagiata e ha provato ad entrare al cinema e al ristorante e a salire su un treno. Risultato: il Green pass ha passato tutti i controlli.

Nel filmato si vede proprio che sia in trattoria, sia al cinema, sia sul convoglio una persona positiva al Covid può fare qualsiasi cosa, uscire ed entrare ovunque. Perché l'app del ministero della Salute che serve a chi deve fare i controlli valida anche il certificato di verde di chi si è contagiato.

Ma non solo. Ieri sera Non è l’Arena si è occupata del Super Green Pass, che è entrato in vigore da lunedì 6 dicembre, anche rispetto alla mancanza dei controlli. L'inviato di Giletti Carlo Marsilli è stato a Napoli, sulla linea Circumvesuviana, per vedere se c'era qualcuno che chiedeva il certificato verde a bordo e il risultato è non solo che nessuno ha controllato, ma come spiegava una pendolare: "E' già tanto se qualcuno ti chiede il biglietto".

