Meteo, doppia tromba d'aria: clima impazzito in Italia, dove si è scatenato il panico

Una grande tromba marina è apparsa, a largo della costa di Fiumicino. Il vortice è durato per oltre 15 minuti e ha seguito un percorso verso Sud prima di venire lentamente "risucchiata" verso l'alto nelle nuvole nere e ridimensionarsi gradualmente, senza toccare terra. Il fenomeno è stato poi seguito da una breve grandinata e da pioggia. Immagini della tromba marina sono state subito rilanciate sui social da residenti di Fiumicino.

Un incredibile fenomeno atmosferico di vaste proporzioni, visibile a molti chilometro di distanza: dai Comuni dei Castelli Romani, così come dalle cittadine sui colli tiburtini e quindi a Ostia e Fiumicino. Protezione Civile e Vigili del Fuoco riferiscono che al momento non sono giunte segnalazioni di danni causati dal passaggio della tromba d'aria. Intanto il maltempo ha colpito tutto il Lazio. La neve è caduta su alcune strade regionali e provinciali del Reatino e del Frusinate dove si sono sono attivati mezzi spazzaneve.

L'attenzione è rimasta alta per tutta la giornata sul litorale della provincia Sud di Roma, per l'allerta meteo che è stata diffusa nelle scorse ore. La grossa tromba d'aria si è originata al largo della costa, visibile appunto a chilometri di distanza. Una giornata ad alta tensione soprattutto per gli abitanti di Ostia che, però, si è risolta con un nulla di fatto.

