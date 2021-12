Catania, donna di 27 anni uccisa in strada con un colpo di pistola al volto. Il giallo

11 dicembre 2021 a

Una giovane donna, di 27 anni, Giovanna Cantarero, chiamata da tutti Jenny, è stata uccisa ieri sera 10 dicembre, intorno alle 21,30 a Montepalma, frazione di Misterbianco, nel catanese. La vittima è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco mentre era in strada dopo essere uscita dal suo posto di lavoro, un panificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini.

Jenny stava uscendo dal panificio-pasticceria in cui lavorava, in via Allende, nel quartiere Lineri, dove è stata raggiunta dal proiettile che l'avrebbe colpita al volto. Aveva con sé una busta con il pane trovato a terra vicino al corpo. I soccorritori arrivati subito sul posto non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. La donna lascia una figlia piccola di appena un anno e mezzo. Dolore e strazio in strada, sotto la pioggia, con familiari e amici giunti subito sul posto appena appresa la tragica notizia.

Gli investigatori dell'Arma, coordinati dalla Procura di Catania, stanno sentendo testimoni e familiari per ricostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni per tentare di risalire a movente e autore dell'omicidio. Al momento, si sottolinea da fonti investigative, nessuna ipotesi è esclusa.

