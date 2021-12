Gratta e Vinci, trionfo da 200mila euro a Benevento: un clamoroso tam-tam, "ecco chi ha vinto"

18 dicembre 2021 a

Una poco ordinaria storia di fortuna. Una storia che nasce e finisce attorno a un Gratta e Vinci da soli tre euro. Il tutto accade a Benevento, proprio a ridosso delle feste di Natale. Insomma, con un grattino della serie "Numeri Fortunati", un uomo si è portato a casa la bellezza di 200mila euro.

La "grattata" che cambia la vita è stata fatta al bar-tabaccheria in via delle Poste. Il vincitore non ha voluto rivelare la sua identità, ignota anche ai gestori della ricevitoria. Ma secondo alcuni sarebbe un giocatore abituale di quelle zone, nonché assiduo frequentatore della tabaccheria di Benevento.

Anche il titolare della tabaccheria, Gennaro Vassallo, ha gioito per la vittoria, spiegando come sia la più alta mai verificatasi nel suo locale: "Negli anni passati sono stati centrati colpi anche da 100.000 euro, svariate per 10.000, ma mai così alte", ha spiegato con un pizzico d'orgoglio. E insomma, per l'ignoto giocatore beneventano, questo Natale sarà sicuramente lieto. Un Natale con la bellezza di 200mila euro in più, piovuti dal cielo, piovuti dalla grattata vincente di quel tagliandino.

