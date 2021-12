Gratta e Vinci, il disastro di Natale: ecco tutti i tagliandi che vengono annullati, la lista-fiume

24 dicembre 2021 a

Fate molta attenzione a quale gratta e vinci avete in mano o in tasca, nel caso ne abbiate uno. Già, perché molti tagliandini sono stati annullati: insomma, anche se grattate e vincete, non vedrete il becco di un quattrino.

E perché mai? Presto detto: quando i gratta e vinci vengono rubati, e capita spesso che i tagliandini finiscano nel mirino di banditi e malintenzionati, vengono "annullati", messi fuori dal circuito. Insomma, lo Stato annulla i tagliandi.

A comunicare l'annullamento, nel caso di cui vi stiamo dando conto è stata l'Agenzia delle accise, doganali e monopoli, l'Adm, che sottolinea come i pacchi di biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, di seguito indicati, vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l’eventuale premio".

Dunque fate attenzione al codice lotteria, al nome del tagliando e al numero di pacco.

Di seguito i tagliandi annullati: 3004 Nuovo Doppia Sfida 4923155; 3004 Nuovo Doppia Sfida 4930846; 3006 Mini Doppia Sfida 2819828; 3014 Fai Scopa New 2765504; 3016 Il Miliardario Mega 8328435; 3023 New Turista per Sempre 1639567; 3025 Monetine Fortunate 1124688.

E ancora: 027 Linea Vincente 1374666; 3030 Numeri Fortunati 2022143; 3031 New Sette e Mezzo 421274; 3032 New Super Sette e Mezzo 1372022; 3034 Portafortuna Mini 374609; 3035 Il Miliardario 1835909; Il Miliardario 1845595; 3035 Il Miliardario 1848865; Il Miliardario 1848866; 3035 Il Miliardario 1848867; 3037 Il Miliardario Maxi 5237254; 3037 Il Miliardario Maxi 5237255; 3037 Il Miliardario Maxi 5236758; 3037 Il Miliardario Maxi 5247824.

Infine quelli natalizi: 3039 Bianco Natale 314841; 3039 Bianco Natale 315196; 3039 Bianco Natale 311134; 3308 Nuovo 20x 5209775; 3310 Dolce Natale 391761; 3311 Numerissimi 1402084; 3312 Il Villaggio Di Natale 262022; 3312 Il Villaggio Di Natale 268213; 3312 Il Villaggio Di Natale 268214 e 3312 Il Villaggio Di Natale 268215. Fate molta attenzione, insomma, prima di grattare: in caso di vittoria, la delusione sarebbe terribile...

