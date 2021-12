Busta paga, un super-aumento: ecco la data in cui scatta (e chi incassa quel denaro)

24 dicembre 2021 a

È stata definita la “super busta paga”, quella che arriverà a marzo grazie alla nuova Irpef a quattro aliquote che dal 2022 prevede tagli per oltre 6,5 miliardi a più di 30 milioni di contribuenti. “L’emendamento del governo alla manovra di bilancio, approvato dal Senato - si legge su Il Giornale - non cita il nuovo sistema di scaglionamento, ma è quasi certo che partirà dal terzo mese del prossimo anno, con un conguaglio per recuperare gli effetti della riduzione relativi ai primi due mesi dell’anno”.

A marzo è inoltre previsto l’arrivo in busta paga del nuovo assegno unico, che comprenderà gli aiuti alla famiglia e le detrazioni Irpef per i figli a carico attualmente valide. Per questo motivo l’avvio operativo è stato posticipato di due mesi, in modo da dare alle famiglie il tempo necessario per presentare le dichiarazioni Isee su cui verrà calcolato l’assegno. Quindi i nuovi meccanismi dell’Irpef daranno vita a un conguaglio che potrebbe gonfiare parecchio gli stipendi e le pensioni del mese in cui il nuovo impianto debutterà.

Quindi si tratta del mese di marzo, quando verranno recuperati gli effetti dei mesi precedenti. “Debutto - sottolinea Il Giornale - che potrebbe cadere assieme all’arrivo degli effetti del rinnovo contrattuale dei dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Col rinnovo verranno distribuiti gli arretrati, che vanno da 1.136 euro a 2.466 euro”.

