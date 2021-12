Toscana, arrestato un medico: "Cosa inoculava ai suoi pazienti". Vaccini, roba sconvolgente

31 dicembre 2021 a

Faceva finta di fare il vaccino anti-Covid ai suoi pazienti – decine di no vax - così da rilasciare loro un Green pass fasullo: per questo un medico toscano è stato arrestato. L’accusa è quella di aver dichiarato falsamente decine di somministrazioni di vaccino. Pare infatti che lo raggiungessero in tanti da diverse parti della Regione proprio per ottenere il certificato. Nel frattempo sono già state sequestrate alcune false certificazioni sulla piattaforma del sistema sanitario della Toscana.

Al momento sarebbero 19 le persone indagate. “È una vergogna, un tradimento della fiducia di un'intera comunità. A oggi in Toscana sono 7.558 le donne e gli uomini morti per Covid, in queste ore il Paese è quasi paralizzato da casi di positività e quarantene, sono due anni che attendiamo la vaccinazione di massa per poter tornare alla normalità e qualcuno crede di poter fare il furbo – si è sfogato il sindaco di Prato Matteo Biffoni -. È inaccettabile. E tanto più è inaccettabile sia stato un medico”.

Il primo cittadino poi si è rivolto ai carabinieri di Prato e alla Procura di Pistoia: “Li ringrazio per il lavoro svolto a partire dalla denuncia di una mamma. E ringrazio ancora una volta i medici, il personale sanitario e i volontari che anche nei giorni di festa stanno lavorando per garantire la somministrazione del vaccino”. E infine: “Se un medico non crede nella scienza può cambiare mestiere, la salute e il futuro delle nostre comunità non possono venire messe a rischio da chi delinque”.

