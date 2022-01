Andrea Ferrari sparito a Capodanno: "Morto nel camion compattatore dei rifiuti", com'era ridotto il suo corpo

04 gennaio 2022 a

a

a

Andrea Ferrari era sparito il primo gennaio da Taviano, in provincia di Lecce. Da allora si erano perse tutte le sue tracce, fino a quando nelle scorse ore non è stata fatta la più macabra delle scoperte. Il corpo dell’uomo di 43 anni è infatti stato ritrovato in un Ecocentro per la raccolta di cartone a Galatone, sempre in provincia di Lecce.

Video su questo argomento Li spacciava per farmaci anti-Covid, ma ecco cos'erano in realtà: orrore puro a Macerata

Stando a una prima ricostruzione degli investigatori, Andrea Ferrari si sarebbe introdotto nel vano per la raccolta di cartoni di un camion in dotazione a un supermercato di Gallipoli, nei pressi del quale era parcheggiata la sua auto. Difficile capire il motivo per cui abbia fatto una cosa del genere, fatto sta che poi il camion ha sversato il carico nell’Ecocentro dove vengono trattati i rifiuti: tra questi, anche il corpo dell’uomo di 43 anni.

"Scusa Ilaria, ci ho provato". L'infermiere sul luogo dell'incidente: sconvolgente, chi muore a 15 anni

L’ipotesi degli investigatori è avvalorata da un precedente che lascia pochi dubbi: stando a quanto emerso durante un comitato tecnico in prefettura, già in passato era accaduto che l’uomo si introducesse in un camion per la raccolta dei cartoni. Questo ha permesso agli investigatori di risalire al suo corpo: quando hanno iniziato a cercarlo, hanno pensato che potesse aver fatto una cosa del genere anche stavolta e quindi hanno indirizzato le ricerche nella giusta direzione.

Picchiato e maltrattato dalla moglie per 2 anni: sapete chi è lui? Roma sotto choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.