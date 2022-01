Giusy Barbato, i genitori negativi e lei muore a 37 anni. L'ultimo orrore del Covid, tragedia a Napoli

04 gennaio 2022 a

Giusy Barbato, 37 anni, è morta di Covid. Non era vaccinata, esattamente come tutta la sua famiglia. La donna era ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore da una settimana, ma le sue condizioni erano apparse subito serie quando è diventata positiva. Con lei quattro componenti della sua famiglia. La decisione di non vaccinarsi era stata presa dall'intero nucleo familiare, anche se la madre di Giusy, Maria Teresa, era affetta da patologie. "Sono pentita di non essermi vaccinata anche se ho paura. Lo abbiamo capito troppo tardi. Il vaccino è necessario", ha detto la donna al Corriere del Mezzogiorno.

"Non sono una no vax. Non mi sono sottoposta alla vaccinazione perché ho diverse patologie e molte allergie. Aspettavo di fare tutti gli esami. Invece non c’è più tempo, anzi c’è stato tolto il tempo della nostra vita. Abbiamo pagato con la morte di Giusy. Anche i miei figli si vaccineranno, dopo aver aspettato il tempo previsto dalle disposizioni", ha proseguito Maria Teresa. "Ripeto, non siamo contro il vaccino ma avevamo solo paura. Troppe persone stanno morendo con il Covid e tutti giovani. Sono sempre più sconvolta".

Giusy dopo l'aggravamento era stata prima portata all’ospedale di Pozzuoli e poi trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore dove i medici erano stati costretti a intubarla. Domenica, poi, la famiglia ha ricevuto la notizia della morte.

