Contagi-Covid, incidenza raddoppiata in sette giorni: le cifre-choc e le possibili conseguenze. Sempre peggio?

A dir poco preoccupanti gli ultimi dati sul Covid in Italia: salgono sia l'indice di trasmissibilità Rt sia l'incidenza dei casi. Quest'ultima, infatti, è pari a 1669 casi su 100mila abitanti e risulta raddoppiata rispetto al valore di 783 della scorsa settimana. Mentre l'indice Rt sale a 1,43 dal valore di 1,18 dei sette giorni precedenti. Questo quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute, adesso all'esame della cabina di regia.

A creare una certa apprensione, poi, è anche il tasso di occupazione in terapia intensiva, che questa settimana ha raggiunto il 15,4%, mentre una settimana fa - il 30 dicembre - era al 12,9%. Non va meglio nelle aree mediche, dove il tasso di occupazione a livello nazionale partiva dal 17,1% e in soli sette giorni è salito al 21,6%. I valori più alti di questa settimana, per quel che riguarda l'occupazione di posti letto nelle terapie intensive, si sarebbero registrati nella Provincia autonoma di Trento, seguita dalle Marche e dal Piemonte

Nello specifico, la Provincia autonoma di Trento è al 27,8%, una cifra che supera di gran lunga la soglia del 10%. Le Marche invece sono al 23,9% e il Piemonte al 21,7%. La maggiore occupazione dei reparti di area medica, infine, si sarebbe registrata in Valle d'Aosta, dove il tasso è pari al 42,4%. Una percentuale molto alta e superiore alla soglia del 15%. A seguire Liguria (34,2%) e Calabria (33,7%).

