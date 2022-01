Truffa, sms choc dalla Regione: "Non perdere questa occasione", sistemi violati. Come possono svuotarti il conto

04 gennaio 2022 a

Continua la truffa degli sms inviati dal numero di prenotazione dei vaccini della Regione Lazio. L'attacco hacker era partito già prima di Natale. In quei giorni, infatti, a molti degli utenti che avevano prenotato la loro dose era arrivato un messaggio che prometteva buoni spesa e premi oltre mille euro. A rendere credibile l'sms era il mittente, ossia il sistema regionale di prenotazione dei vaccini. L'assessorato alla Sanità del Lazio, allora, aveva subito lanciato l'allarme, invitando le persone a non aprire assolutamente quei messaggi, Che però continuano ad arrivare anche adesso.

Attualmente il testo dell'sms incriminato - come riporta il Messaggero - recita: "Gentile utente! ULTIMI GIORNI non perdere questa occasione. Potrai essere tu a ricevere il buono spesa...". Subito dopo un link, che - come già detto - non bisogna assolutamente cliccare. "È in corso una attività di falsi messaggi inviati agli utenti a cui diciamo di non rispondere assolutamente. Il messaggio è del tipo: 'potrai ricevere il buono spesa per Natale, Lazio Christmas'. Non bisogna assolutamente rispondere e segnalare alla Polizia postale per gli accertamenti", hanno fatto sapere dalla Regione.

I dati degli utenti che prenotano il vaccino, insomma, sarebbero in pericolo. E' del loro numero di cellulare, infatti, che si servono i truffatori. Allo stesso modo, anche i sistemi della regione Lazio sarebbero stati violati. L'obiettivo di chi organizza questi attacchi consiste nell'appropriarsi dei dati personali e soprattutto bancari degli utenti, così da rubare denaro alle vittime. Al momento, comunque, sono in corso delle indagini per capire se ci siano collegamenti tra questi episodi e l'attacco hacker di agosto alla piattaforma LazioCrea.

