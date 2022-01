Striscia la Notizia, finte assicurazioni: "Truffa da milioni e milioni di euro", ecco l'errore da evitare

04 gennaio 2022 a

Riccardo Trombetta di Striscia la Notizia ha scovato l'ennesimo sito di finte assicurazioni. Uno di quelli che riceve i soldi degli utenti per polizze fantasma che non coprono i clienti e per le quali è quasi sempre impossibile ottenere il proprio denaro indietro. "E' una truffa che vale milioni e milioni di euro, quella dei siti delle finte assicurazioni online - ha spiegato l'inviato del tg satirico -. Ma questi furbacchioni continueranno anche durante il periodo delle feste natalizie?". Facendo un esperimento lui stesso, ha scoperto che questi siti non si fermano mai.

"Per 7 giorni le costa 120 euro, il pagamento lo può fare con un bonifico bancario o in alternativa, se l'emissione deve essere immediata, una ricarica pos, paypos, ai tabacchi", dice il responsabile della finta assicurazione al telefono. A quel punto Riccardo Trombetta gli chiede: "Quando smetterete di fare questa truffa?". E la risposta è piuttosto sconcertante: "Mai, proprio mai signore, siamo troppo forti, imbattibili. Il lavoro serio ammazza le persone, signor Trombetta, devo staccare".

"Fate attenzione quando perdete i vostri soldi con questi furfanti, recuperarli è sempre molti difficile", ha spiegato l'inviato. Striscia poi ha sentito Daniele Pistolesi, presidente dell'associazione vittime di truffe finanziarie, che ha denunciato: "Dopo gli ultimi servizi sulle finte assicurazioni, hanno continuato a contattarci persone che sono rimaste vittime di questa trappola. E nonostante sia molto difficile recuperare i soldi, per alcune di esse sono stati effettuati dei rimborsi". Poi gli step da seguire in caso di truffa: "Bisogna subito sporgere denuncia e poi rivolgersi alla propria banca per chiedere lo storno dei pagamenti effettuati con bonifico o con carta di credito, nella speranza che i soldi tornino indietro". Alla fine un consiglio pratico da parte di Trombetta, quello di consultare il "sito dell'Ivass - l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - dove viene sempre riportata una lista aggiornata di questi siti truffa".

