Omicron, sul tavolo dell'esperto il peggiore degli scenari: "Marcia indietro sulle mutazioni genetiche"

08 gennaio 2022 a

a

a

La Omicron richiede un cambio di passo. Ad ammetterlo è Guido Silvestri, l'immunologo nonché divulgatore scientifico. Per lui sono tre gli scenari che potrebbero verificarsi a causa della nuova variante del Covid-19. Il primo, quello migliore, "è che Omicron si diffonda ovunque, ma causando una malattia meno severa, e magari affinando ulteriormente la sua propensione a causare infezione delle vie aeree superiori". In questo caso, spiega l'esperto sulle colonne del Corriere della Sera, l'ondata sarebbe altissima come numero di contagi, ma con letalità più bassa.

Omicron, pioggia di zone rosso scuro: la nuova mappa fa tremare l'Italia. Lockdown in vista?

Poi c'è il secondo scenario, quello che risulta essere una via di mezzo, un cui la mutazione "nonostante la ridotta letalità intrinseca, causi comunque una morbilità e mortalità assoluta importante, soprattutto nei soggetti non vaccinati e nelle persone anziane o affette da comorbilità, a causa del gran numero di infezioni". Infine, il peggiore degli scenari e il più improbabile tra tutti. In questo caso il timore è che Omicron faccia "marcia indietro" sulle mutazioni genetiche (sembra siano almeno tre) che la rendono poco capace di infettare il polmone senza perdere la sua aumentata trasmissibilità.

"Codice nero". Ecco il vero impatto della Omicron sugli ospedali italiani: "Sceglieremo chi curare"

Per Silvestri non è uno scenario impossibile e per questo va evitato in tutti i modi. Poi l'immunologo passa agli interventi plausibili per frenare l'avanzata della nuova mutazione. "La grande maggioranza degli esperti pensa che sia necessario indirizzare il nostro approccio verso misure utili e sostenibili (vaccini ed antivirali) e lontano da misure poco utili ed insostenibili (chiusure generalizzate e prolungate)" Questi metodi secondo Silvestri "si sono dimostrate inutili contro Omicron". L'unico rimedio? "La vaccinazione universale, comprese terze dosi (che proteggono meglio delle due dosi), e la vaccinazione dei bambini, inclusi quelli sotto i 5 anni non appena avremo il semaforo verde delle agenzie regolatorie".

L'Omicron manda la scuola in tilt. "Non possiamo aprire". I presidi scrivono a Draghi: qua si ferma l'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.