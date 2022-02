Genzano, malore in agriturismo: la trovano morta 7 giorni dopo. Orrore e mistero, cos'è successo?

08 febbraio 2022 a

A Genzano una donna è stata trovata morta nella vasca da bagno della propria abitazione. La prima ipotesi è quella che la donna fosse nella vasca ormai da diversi giorni. Tabita Lercher, una donna di 53 anni, residente a Genzano, viveva in un ex agriturismo. A trovare il corpo è stato un vicino di casa allertato dal fratello della Lercher, che non la sentiva da giorni ed era preoccupato per le sorti della sorella.

Il vicino di casa di Tabita è dunque entrato nella grande tenuta della famiglia Lercher e ha trovato la donna ormai morta nella vasca da bagno. L’uomo ha quindi subito contattato i carabinieri, intervenuti sul posto. Ad uccidere Tabita Lercher, potrebbe essere stato un malore, ma non si escludono altre ipotesi, tra cui quella che la donna possa aver ingerito qualche sostanza.

Sul suo corpo non sono stati trovati evidenti segni di violenza. A chiarire le cause del decesso sarà dunque l’autopsia. Solo dopo l’esame potranno essere fissati i funerali. Al momento, comunque, è esclusa l’ipotesi di un omicidio nonostante i segni di violenza sul corpo.. Tabita Lercher viveva sola nella, da quando i genitori erano morti. La Lercher era originaria di Bolzano e viveva all’interno di un ex agriturismo che era stata gestito dai genitori e risultava dismesso ormai da anni. La donna non aveva figli ed era rimasta vedova da qualche tempo.

