Courmayeur, turista brutalizza poliziotto: "Ti sparo in testa", video-choc

Fermato da un vigile nella piazza di Courmayeur, una delle più note località turistiche della Valle d'Aosta, l'automobilista ha cominciato a insultarlo e a minacciarlo. L'uomo è quindi sceso dalla macchina e ha spintonato il poliziotto, come si vede in un video pubblicato sul sito di Repubblica, che è diventato virale: "Io ti sparo in testa, fammi capire il tuo numero di matricola, nome e cognome".

La scena, è infatti stata ripresa da un cellulare e postata sui social.

Il vigile però ha reagito segnalando quanto era accaduto ai carabinieri che hanno presto identificato l'aggressore e lo hanno denunciato. Si tratta di un turista, residente in Sicilia. La procura di Aosta ha quindi aperto un fascicolo sull'aggressione.

L'agente della polizia locale di Courmayeur lo aveva fermato soltanto per dirgli di spostarsi perché con la sua macchina ostacolava il flusso degli altri veicoli nel centro della cittadina. Ma l'automobilista ha subito perso la testa. La compagna è poi scesa dall'auto per cercare di calmare l'uomo finché poi il vigile si è allontanato e si è rivolto ai carabinieri.

