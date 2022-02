Gianni Morandi, da Sanremo all'altare: show del parroco in chiesa, cose mai viste. E lui...

21 febbraio 2022 a

a

a

Gianni Morandi arriva anche in chiesa. Il brano che ha conquistato la terza posizione a Sanremo, "Apri tutte le porte", ha allietato i fedeli durante una messa nel Bresciano. Lo ha fatto sapere il cantante stesso: sul suo profilo Instagram ha pubblicato il video nel quale Don Matteo, un parroco di Lonato del Garda, inizia a intonare proprio quel brano dall'altare. "Don Matteo, parroco di Lonato del Garda, apre tutte le porte durante la sua omelia… #apritutteleporte", ha scritto Morandi a corredo del video.

Video su questo argomento Gianni Morandi? A tarda sera beccato così al ristorante (a 77 anni): clamoroso

I follower del cantante sono letteralmente impazziti alla vista del video. "Stupenda questa omelia", ha scritto un utente. Un altro invece ironicamente ha commentato: "Dal Vangelo secondo Morandi". E ancora: "Forte il parroco", "L'anno prossimo lo vogliamo come super ospite a Sanremo". Quella di Morandi, comunque, non è stata l'unica canzone intonata dal parroco. Per spiegare il Vangelo ai fedeli, infatti, il prete ha usato nella sua omelia domenicale pure le parole di "Brividi" di Blanco e Mahmood e quelle di "O forse sei tu" di Elisa.

"Per me la musica è vita e mi sono reso conto una volta di più di quale strumento straordinario sia - ha raccontato il parroco a Repubblica -. Proprio grazie alla musica sono riuscito a raggiungere con le mie parole tutte le generazioni. Nei giorni scorsi, quando Blanco ha citato il video in cui cantavo un frammento di ‘Brividi’, mi hanno contattato moltissimi ragazzi, mentre adesso è stato Gianni Morandi a pubblicarlo sulla sua pagina e questa volta mi hanno scritto genitori e nonni".

Morandi e Irama, gelo dietro le quinte a Sanremo: "Queste cose devi saperle". Il video fa il giro d'Italia | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.