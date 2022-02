Bollettino 22 febbraio: balzo di contagi e morti, dati ancora "poco indicativi". In che direzione sta davvero andando l'epidemia

22 febbraio 2022 a

Come ogni martedì, si assiste a un netto rialzo dei numeri relativi alla pandemia di Covid. Rispetto a ieri, infatti, sono stati analizzati quasi il triplo in più di tamponi e ciò si riflette ovviamente sui nuovi casi, che hanno avuto un aumento simile ma che continuano a essere poco indicativi. Ormai sono ben altri i dati che fanno capire realmente come si sta evolvendo la situazione epidemiologica dell’Italia.

Il bollettino di oggi, martedì 22 febbraio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 60.029 contagiati, 89.993 guariti e 322 morti a fronte di 603.639 tamponi analizzati. Il tasso di positività è finalmente sceso sotto la doppia cifra, anche se ciò sembra dovuto più al caso che ad un andamento preciso: è stato rilevato al 9,9%, -0,6 rispetto a ieri. Per quanto riguarda il sistema sanitario, la pressione continua a scendere e questo è il vero indicatore dello stato della pandemia: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -299 (13.076 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -32 (896) a fronte di 82 nuovi ingressi.

Nel frattempo il ministro Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che consente agli stranieri che arrivano in Italia di non dover più fare il tampone: “A partire dal 1 marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei varranno le stesse regole già vigenti per i Paesi Europei. Per l’ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni del green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo”.

