Roma, "Tutta Patata" si alza la gonna: caso sconcertante (a luci rosse) in prima media a Roma

Una supereroina con poteri un po' particolari: si chiama "TuttaPatata" ed è interpretata da Carla Signoris ai tempi dei Broncoviz, gruppo comico italiano attivo fino al 1996. Il suo personaggio, protagonista dello spettacolo dal nome Aga Kadabra Show, sconfiggeva i criminali in modo leggermente bizzarro, ovvero alzando la gonna e sparando lampi e fulmini proprio da lì sotto. Come mai se ne parla adesso? Perché una supplente di italiano - come riportato dal Messaggero - ha mostrato i video delle eroiche gesta di TuttaPatata ai ragazzini di prima media dell'istituto comprensivo Bruno De Finetti a Roma. Cosa che ha mandato su tutte le furie i genitori degli studenti.

Il filmato sarebbe stato mostrato in classe a dicembre durante una discussione su eroi e supereroi. A preoccupare è stata anche la reazione degli allievi, che avrebbero imparato e trasformato in tormentone la sigla del programma tv. Per non parlare poi del fatto che in molti avrebbero assunto dei comportamenti con riferimenti sessuali più o meno espliciti. I ragazzi, per esempio, chiedevano alle compagne di alzare la gonna per vedere il loro superpotere in azione.

Neanche il tempo di assorbire questa anomalia che la supplente è tornata in classe con un noto sonetto di Giuseppe Gioacchino Belli, "Er padre de li santi", nel quale il poeta elenca tutti i modi con i quali si può chiamare l'organo sessuale maschile. E non è tutto. Per par condicio ha portato a lezione anche un altro sonetto, sempre di Belli, sulla controparte femminile, dal titolo "La madre de le sante". A peggiorare il tutto, la richiesta della professoressa ai ragazzi di "non dire niente ai genitori". Parlando al Messaggero, la supplente ha chiarito: "Studiavamo gli eroi dell'antica Grecia e il mio intento forse ingenuo era far vedere che dopo Wonder Woman non esistono eroine". Una delle mamme coinvolte, invece, ha detto: "A 11 anni non voglio che mia figlia cresca pensando che con il potere della patata si può fare tutto".

