Bologna, "un sorpasso di mer***": auto completamente ricoperta di letame, come è accaduto

24 febbraio 2022 a

a

a

Un sorpasso azzardato è costato caro a un automobilista a bordo della sua Audi nuova di pacca. L'uomo - come raccontato in un post social dalla Polizia Locale di Reno Galliera - ha tentato di sorpassare un altro mezzo spostandosi nel senso opposto di marcia. Davanti a lui un automezzo che trasportava concime a Castello d'Argile, nel Bolognese. Proprio il camion, nel tentativo di evitare lo scontro, ha dovuto inchiodare di colpo tanto da far rovesciare il carico di letame che ha ricoperto l'intera auto.

Per strada con la lingua tagliata: choc a Roma, sapete dove hanno trovato il pezzo mancante?

Una storia che ha dell'assurdo, tanto che la polizia commenta con ironia la vicenda: "Quando si dice: hai fatto proprio un sorpasso di ...". Tanti i commenti piovuti sotto al post. Alcuni citano una scena del film Ritorno al Futuro e altri si dicono delusi dal fatto che l'auto non fosse cabrio o almeno con i finestrini aperti.

"Sta con me per soldi? Forse, ma ritiro la denuncia": la follia del nobile spennato dalla modella dell'est

"È stato deciso di dare un taglio ironico per riportare la notizia perché non c'è stata né collisione né feriti - ha riferito a Bologna Today il comandante della Polizia Locale Reno Galliera, Massimiliano Galloni -, perché su queste cose non si scherza, ma volevamo far capire che sulla strada possono accadere tante cose...anche questa".

Pesaro, Cristina muore dopo il morso del ragno violino? Cosa non torna: aperta un'inchiesta, doppio-choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.