Bollettino 26 febbraio, calano tutti i dati ma non i morti: come si spiegano i decessi

26 febbraio 2022 a

a

a

La situazione epidemiologica continua a migliorare, anche se negli ultimi giorni è passata in secondo piano, dato che l’attenzione è tutta spostata su quanto sta accadendo in Ucraina, dove Vladimir Putin ha dato il via a una vera e propria guerra ordinando l’invasione russa. Il Covid però non è sparito, anche se al momento non rappresenta la più pericolosa delle minacce, grazie all’alto tasso di vaccinazione.

"Perché è più sicuro aprire ora che la scorsa estate". Crisanti e Omicron, quanti morti dobbiamo aspettarci ancora

Il bollettino di oggi, sabato 26 febbraio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 38.375 contagiati, 74.516 guariti e 210 morti a fronte di 434.077 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all’8,8 per cento (in discesa di 0,5 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione continua ad abbassarsi e ad essere sempre più gestibile: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -603 (11.103 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -36 (763) a fronte di 44 nuovi ingressi.

"No al condono sanitario". Massimo Galli, il terrore di una nuova variante: cosa può accadere

Dall’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità emerge che in queste settimane si registra un calo dei casi segnalati, delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in intensiva, ma sono purtroppo ancora in aumento i decessi. Tra i no-vax il tasso di mortalità è 17 volte più alto rispetto a chi ha avuto la dose booster, con quest’ultima che invece riduce il rischio di malattia grave del 93%.

"Valuteremo". Green pass, un Roberto Speranza sempre più sconcertante: l'ultimo sfregio a Salvini e Meloni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.