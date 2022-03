Covid, Walter Ricciardi da incubo: "Quando colpirà la nuova variante", Italia ancora travolta?

03 marzo 2022 a

La pandemia di Covid è finita nel momento in cui è iniziata la guerra in Ucraina, con l’offensiva russa lanciata da Vladimir Putin che va ormai avanti da una settimana. Sebbene il virus non rappresenti più una priorità mondiale, bisogna però fare molta attenzione perché pensare che di colpo sia tutto finito potrebbe implicare dei problemi non indifferenti, soprattutto a medio-lungo termine.

“La pandemia non è finita, il Covid tornerà con nuove varianti”, è l’allarme lanciato da Walter Ricciardi, consulente del ministro Roberto Speranza. Intervistato da RaiNews24, ha spiegato che “il virus si riproporrà in autunno e nuove varianti rappresentano una certezza più che un rischio”. Il monito è il seguente: “Se andiamo avanti di questo passo la pandemia non finirà a breve. Noi Paesi più ricchi ci dobbiamo attrezzare per vaccinare anche quell’altra parte del mondo, altrimenti la pandemia non finisce”.

Poi Ricciardi si è soffermato si quanto sta accadendo nel nostro Paese: “Il virus che determina il Covid circola ancora in maniera importante in Italia. Sulla vaccinazione siamo il primo grande Paese, abbiamo fato una straordinaria campagna, ma non avendo raggiunto il 100% abbiamo ancora dei margini di rischio importante sulla circolazione e non dobbiamo abbassare la guardia”.

